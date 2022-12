Walid Regragui: « Nous n’allons pas changer de stratégie contre la France »

Par LeSiteinfo avec MAP

La combativité et l’esprit de groupe sont les clés de voûte pour battre la France mercredi en demi-finale de la Coupe du monde de football, a assuré le sélectionneur national Walid Regragui.

« L’équipe de France regorge de grands joueurs et dispose d’une entraineur de gros calibre. Les joueurs ont hâte de jouer cette demi-finale et décrocher le billet de la finale », a-t-il dit lors d’un point de presse tenu en compagnie du milieu de terrain Ilyas Chair.

L’équipe nationale poursuit son parcours au Qatar avec la même rage de vaincre, a-t-il dit, notant que « nous ne sommes pas fatigués » et que « les joueurs ont toujours faim ».

« Nous sommes confiants en nos talents et capacités physiques et mentales pour battre le champion du monde et écrire une nouvelle page dans l’histoire du Mondial », a-t-il dit.

« Le rêve de décrocher la Coupe du monde grandit jour après jour. Nous sommes déterminés à créer la surprise et atteindre la finale », a-t-il lancé.

« L’équipe nationale ne va pas se contenter d’atteindre le dernier carré. Il faut changer les mentalités », a-t-il martelé, relevant que le Maroc jouera mercredi pour l’Afrique et le monde arabe.

S’agissant des blessures au sein de l’équipe nationale, Regragui a souligné que le banc de touche des Lions de l’Atlas dispose de joueurs qui peuvent remplacer les éventuels absents, notant que tous les joueurs sont fins prêts pour jouer contre la France.

« Nous n’allons pas changer notre stratégie contre la France. Nous allons courir et presser l’adversaire, comme on l’a déjà fait », a-t-il ajouté.

De son côté, Ilyas Chair a relevé que les joueurs sont déterminés à faire un grand match contre la France, mettant en avant l’esprit de groupe qui prévaut au sein des Lions de l’Atlas.

Il a estimé que la présence du public marocain au stade encouragera les joueurs à donner le maximum face à une sélection candidate à la victoire finale.

Après avoir souligné les qualités humaines du sélectionneur national, il a affirmé que les joueurs entretiennent une relation particulière avec Regragui et sont confiants quant à leur capacité d’atteindre la finale.

La demi-finale entre le Maroc et la France se jouera mercredi en nocturne (20h00) au stade El Beyt à Al Khor.

En quart de finale, le Maroc a éliminé le Portugal (1-0), alors que la France a poinçonné son ticket au détriment de l’Angleterre (2-1).