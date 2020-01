Walid Regragui n’est plus l’entraîneur du FUS

Le FUS a annoncé ce mercredi avoir mis un terme à sa collaboration avec l’entraîneur Walid Regragui. Le technicien marocain prendra les rênes du club qatari d’Al Duhail.

«Le Fath Union Sport informe le grand public que l’entaîneur Walid Regragui rejoindra cette semaine le club qatarien d’Al-Duhail Sports Club. Ce départ fait suite au souhait de Monsieur Regragui de collaborer avec le club du Qatar suite à leur demande. Le Fath Union Sport a ainsi accepté aujourd’hui de libérer son désormais ex-entraîneur afin de s’engager en compagnie de son nouveau club», peut-on lire dans un communiqué publié par le club rbati.

«Mustapha Khalfi assurera l’intérim en lieu et place de Walid Regragui et ce en attente du recrutement imminent d’un nouvel entraîneur», précise-t-on.

Et de conclure: «Le club et l’ensemble de ses composantes souhaitent une nouvelle fois remercier chaleureusement Hoalid Regragui pour l’ensemble de son parcours au sein de la famille du FUS avec qui il a débuté sa jeune carrière d’entraineur et lui souhaite le meilleur des succès pour le futur»

N.M.