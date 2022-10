Walid Regragui n’est pas tendre avec Abderrazak Hamdallah

Walid Regragui est loin d’être convaincu par le niveau de Abderrazak Hamdallah et n’a pas manqué de le faire savoir. Lors de son passage ce jeudi sur Radio Mars, le sélectionneur national a indiqué avoir regardé l’un des matchs du joueur, sauf que ses performances n’étaient pas à la hauteur de ses espérances.

«Hamdallah n’a pas l’esprit d’équipe. Il attend le ballon sur la surface de réparation pour aller marquer et ne fait aucune pression pour le récupérer. La sélection nationale a toujours compté sur un seul joueur au niveau de l’attaque, ce qui a causé tous ces échecs. J’ai toujours estimé que l’esprit d’équipe est la clé de succès du groupe», a souligné Regragui.

Le coach a également rappelé avoir contacté Hamdallah après la levée de sa suspension en Arabie saoudite. «Je lui ai dit qu’il devrait absolument marquer des buts afin de s’aider et de m’aider», a-t-il affirmé.

Pour rappel, Mohamed Timoumi, la légende du football marocain et Ballon d’or africain 1985, a donné son avis sur la convocation de Abderrazak Hamdallah pour la Coupe du monde. Mohamed Timoumi a indiqué que Hamdallah doit démontrer ce dont il est capable.

Dans un récent passage sur l’émission ʺSada Lmalaebʺ, Timoumi a souligné que Regragui a contacté directement Hamdallah et lui a demandé de démontrer toutes ses compétences. Hamdallah est bien partie en ce sens, mais le dernier mot revient à Regragui pour sa convocationʺ.

Le présentateur a insisté sur Timoumi pour avoir une réponse plus claire sur sa question lui demandant si lui convoquerait Hamdallah à l’heure actuelle : ʺC’est une question de discipline pour moi. Il est vrai qu’il joue bien et marque des buts maintenant, mais est-ce que cela est à la hauteur des attentes de l’équipe nationale ? Je pense que je pourrai bien faire appel à lui, s’il fait preuve de discipline et de rigueur.

