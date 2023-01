Walid Regragui : «Le Wydad peut atteindre la finale du Mondialito si… »

Walid Regragui s’est exprimé sur le match qui opposera le Wydad de Casablanca à Al Hilal saoudien en Coupe du monde des clubs.

Dans une déclaration à la FIFA, le sélectionneur national a indiqué que la rencontre sera compliquée pour les deux équipes. «Je m’attends à un match équilibré parce que le Hilal est le Real Madrid d’Asie. Cette équipe a des joueurs et des supporters exceptionnels. Mais jouer à domicile est un avantage pour le Wydad», a-t-il souligné.

Et d’ajouter : «Le WAC a des joueurs talentueux dont certains ont participé en Coupe du monde. Aymane Hassouni est un grand joueur et mérite de briller. L’équipe a, en plus, été renforcée par de nouvelles recrues capables de faire la différence. Maintenant, j’estime que le match face au Hilal est une rencontre piège. Si le Wydad réussit à s’imposer, il peut facilement atteindre la finale du Mondialito et affronter le Real. Tout est possible».

Pour rappel, le Wydad croisera le fer avec le Hilal le samedi 4 février au complexe Moulay Abdellah de Rabat à partir de 15h30.

H.M.