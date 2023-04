Walid Regragui : «Le Maroc peut gagner la prochaine Coupe du monde» (VIDEO)

Walid Regragui a indiqué dimanche que les Lions de l’Atlas sont capables de remporter la prochaine Coupe du monde.

Lors de la «Nuit des légendes», une cérémonie organisée par la chaîne Sky News Arabia aux Emirats en hommage aux légendes arabes et mondiales du sport, le sélectionneur national a affirmé : «Nous avons toutes nos chances pour être sacrés champions du monde. Je suis tellement reconnaissant pour votre soutien à la sélection marocain lors du dernier Mondial. Les Lions de l’Atlas vont prouver au monde entier qu’une sélection africaine et arabe peut gagner la Coupe du monde. Nous y arriverons grâce à votre confiance et à votre soutien».

Rappelons que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a été récompensée de meilleure « Association Arabe », alors que le sélectionneur national, Walid Regragui, a reçu le prix du « Meilleur entraîneur mondial » lors de cette cérémonie.

Walid Regragui a été choisi » meilleur entraîneur arabe », pour avoir qualifié les Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022. L’hommage rendu à la FRMF est la consécration du travail que la Fédération accomplit pour la promotion et le rayonnement du ballon rond national.

Dans ce sens, « Sky News Arabia » a mis en avant les résultats réalisés au cours des deux dernières années, notamment la qualification historique des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du Monde, et la qualification historique de l’équipe nationale féminine de football pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde Australie-Nouvelle Zélande 2023.

Il s’agit également de la qualification de la sélection féminine U17 pour la phase finale de la Coupe du Monde Inde 2022, la qualification de la Sélection nationale de Futsal pour les quarts de finales de la Coupe du Monde Lituanie 2021, la consécration de la sélection nationale de futsal lors des deux dernières éditions de la Coupe Arabe et la qualification de la Sélection masculine U17 pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Au niveau des clubs, ont été mises en relief, la consécration du WAC en Ligue des Champions d’Afrique, la consécration du Raja de Casablanca en Coupe de la CAF et en Coupe Mohammed VI des clubs champions, ainsi que la double consécration de la RSB en Coupe de la CAF et en SuperCoupe de la CAF.

