Walid Regragui fait une demande à Hakim Ziyech

Walid Regragui a tenu une réunion avec Hakim Ziyech avant la première séance d’entraînement dans le cadre du stage de préparation tenu actuellement à Maâmora pour les amicaux face au Chili et au Paraguay.

Selon le site sportif «Kooora», le sélectionneur national a demandé à l’international marocain de tourner la page de Halilhodzic, qui l’avaient éloigné de l’équipe nationale pendant plus d’un an. Oublier ce différend, selon Regragui, lui permettra de récupérer son ancien niveau et d’être prêt pour la Coupe du monde 2022.

Le coach lui a également rappelé le soutien des Marocains pendant son absence de la sélection nationale. La majorité des fans des Lions de l’Atlas appelaient, en effet, à ce que Ziyech revienne et l’ont souvent défendu face à Halilhodzic.

A noter que le joueur a accepté de répondre présent à la convocation de Walid Regragui, qui a pris les rênes des Lions de l’Atlas après le départ de Vahid Halilhodzic.

H.M.