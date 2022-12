Walid Regragui et sa « niya » dans la légende (PHOTO)

ʺDirou niyaʺ, cette formule du sélectionneur national Walid Regragui est devenue le mot clé de tout un peuple. Walid Regragui avait déclaré que tout est possible quand on travaille dur et qu’on garde foi en soi et en Dieu.

ʺJe ne veux pas que les Marocains disent cette tête d’avocat (Rass l’avocat, NDLR) fait n’importe quoi. Nous nous donnerons à fond durant ce Mondial. Nous sommes loin de l’époque où l’équipe partait avec une mentalité de perdants. Je promets aux Marocains de leur faire honneur durant cette Coupe du mondeʺ, avait déclaré le sélectionneur national avant le début de la compétition.

Suite à la qualification des Lions de l’Atlas aux quarts de finale, la FIFA a partagé une image mettant en avant Walid Regragui dans un paysage désertique, avec deux moitiés d’avocat en fond. Une photo accompagnée du message : ʺL’aventure a atteint un stade avancé et les Marocains ont trouvé la parade pour aller de l’avant. Vous avez foi ? (dayrine niya ?)ʺ.

Rappelons que les Lions de l’Atlas s’apprêtent à affronter la sélection portugaise ce samedi, à 16h00, les hommes de Walid Regragui seront confrontés aux compatriotes de Cristiano Ronaldo.

A.O.