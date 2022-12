Walid Regragui avant d’affronter la Roja: « nous avons tout prévu »

Le sélectionneur national a indiqué que les Lions de l’Atlas sont tombés sur un « gros morceau », lors de leur 8e de finale, qu’est la Roja.

Celle-ci compte parmi les meilleures équipes du monde et la rencontre s’avère difficile, a précisé Walid Regragui, tout en soulignant, toutefois, que les Lions de l’Atlas sont fins prêts et feront tout face à l’Espagne pour obtenir la victoire.

Lors de la conférence de presse d’avant cette importante rencontre, Regragui a également affirmé que les internationaux marocains ont pleinement profité d’une période supplémentaire de repos pour peaufiner leur préparation.

ʺMême si le match s’avère difficile, nous avons tout prévu pour nous préparer au mieux. Et nous espérons réaliser une heureuse surprise, pour notre pays et pour nous-mêmes. L’équipe nationale espagnole et son style jeu consistant en la possession du ballon sont avertis !ʺ, a poursuivi l’entraîneur national.

Comme Regragui, les supporters des Lions de l’Atlas, aussi bien nationaux qu’étrangers, espèrent beaucoup de ce match qui aura lieu au stade Education City, ce mardi 6 décembre, à partir de 16 h, heure marocaine.

L.A.