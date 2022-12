Walid Regragui analyse l’exploit des Lions de l’Atlas (VIDEO)

Le sélectionneur national a donné sa première interview après le retour des Lions de l’Atlas du Qatar. Walid Regragui est revenu sur la prestation de ses hommes au Mondial, ses ambitions pour la Coupe d’Afrique et l’évolution de la sélection nationale.

L’on peut dire que Walid Regragui a réussi à accomplir en 4 mois ce que ses prédécesseur n’ont pas réussi, comme créer une équipe homogène, capable de se mesurer aux grandes sélections.

Dans son interview, l’entraîneur a indiqué qu’il a été conscient dès le début de la tâche qui lui a été confiée, en prenant les rênes de la sélection nationale. Pour Regragui, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a fait un pari important en faisant appel à lui à quelques mois du Mondial.

ʺLe président de la Fédération (Fouzi Lekjaa, NDLR) m’a largement soutenu depuis ma nomination au poste de sélectionneur national. On ne pensait pas pouvoir aller loin, mais on a fait notre maximum et le résultat était là. Nous sommes la première équipe africaine à avoir eu 7 points en phases de poules. Je peux dire que nous avons fait honneur au Maroc, à l’Afrique et au monde arabe durant cette Coupe du monde.ʺ, a indiqué Regragui.

L’entraîneur a également mis le point sur l’importance du soutien du roi Mohammed VI au football et au Sport national, indiquant que l’appui du souverain était l’une des principales motivations derrière la réalisation des Lions de l’Atlas au Qatar.

A.O.