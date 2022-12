Walid Cheddira: première réaction après le match (VIDEO)

Walid Cheddira, joueur du club italien de Bari et international marocain exprimé sa grande joie à propos de la qualification historique des Lions de l’Atlas aux quarts de finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

Dans des déclarations d’après le match choc Maroc Espagne, Cheddira a affirmé avec enthousiasme: « Un grand rêve a été réalisé! Nous sommes heureux pour nous -mêmes et pour tout le peuple marocain. Et nous ferons en sorte d’écrire encore l’Histoire, d’aller de l’avant et le plus loin possible dans la compétition ».

Les Lions de l’Atlas ont donc composté leur ticket pour les quarts de finale après leur victoire sur la Roja, en huitième de finale, aux tirs au but (3-0). Une belle victoire et une qualification méritée.

