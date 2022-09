Walid Cheddira a-t-il snobé les Lions de l’Atlas ? Il brise le silence (Exclu)

Walid Cheddira vient de démentir les informations relayées par Telebari. Dans un appel téléphonique et en exclusivité pour Le Site Info, le joueur nous a expliqué que ses propos ont été mal interprétés par le média italien.

« Le Maroc coule dans mes veines. Il est inconcevable pour moi de ne pas répondre présent à Walid Regragui », nous a déclaré Cheddira. Et de rajouter : « Le public marocain me soutient pleinement en Italie. Cela me pousse à me surpasser pour le rendre fier ».

L’attaquant nous a indiqué qu’il rêve depuis toujours de jouer avec les Lions de l’Atlas. Un amour transmis par son père, Aziz Cheddira, qui a déjà joué dans la Botola nationale, avant qu’il ne parte s’installer en Italie en 1988.

Le jeune joueur a d’ailleurs partagé une story, dans laquelle on le voit en compagnie de Youness Chahine, prospecteur attitré de la FRMF en Italie. Cela renforce l’intérêt de Walid Regragui pour le joueur, qui pourrait bien renforcer la ligne offensive de la sélection nationale pour le Mondial.

A.O.