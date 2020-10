Wahbi : « Le Zamalek est un adversaire redoutable »

Le porte-parole du Raja de Casablanca, Said Wahbi, a déclaré que le sacre des Verts en Botola Pro va booster le moral des joueurs, qui affronteront le Zamalek en demi-finale de la ligue des champions de la CAF dimanche prochain.

Wahbi a affirmé dans une déclaration à la presse : « Si le Raja a remporté le titre de la Botola suite à une course à couper le souffle avec le Wydad, c’est grâce à la combativité des joueurs et à leur détermination, en plus des belles performances de l’équipe ». Et d’ajouter : « Une rencontre difficile nous attend contre le Zamalek. C’est un adversaire que nous respectons et apprécions. Ca sera un grand match contre une équipe redoutable, avec de bons joueurs et une grande histoire ».

A noter que le Raja affronte le Zamalek égyptien en demi-finale de la ligue des champions de la CAF dimanche prochain à 20h au Stade Mohammed V à Casablanca.