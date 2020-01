WAC-USMA: les Rouges mènent à la mi-temps (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca affronte ce vendredi soir l’USM Alger, en match comptant pour la 5e journée de la phase de poules (groupe C) de la Ligue des Champions africaine.

Les Rouges ont ouvert le score à la 7e minute de jeu grâce à un but de Walid El Karti, avant que Badie Aouk ne double la mise quelques minutes plus tard (24e). Francis Kazadi a inscrit le 3e but des Wydadis à quelques secondes de la fin de la première période (45+1).

La victoire permettra aux Hommes de Sébastien Desabre de se qualifier avec Mamelodi Sundowns, le leader du classement avec 10 points.

M.D.