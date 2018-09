WAC-Sétif: qui sera aux commandes des rouges? (VIDEO)

A en croire les dires de Saïd Naciri, président du Wydad, Abdehadi Sektioui devrait coacher les Rouges à partir du banc contre l’ES Sétif à l’occasion du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF.

“Nous devons soutenir Abdelhadi Sektioui ou tout autre cadre national engagé dans des compétitions africaines si chères à nos cœurs”, a déclaré à Le Site Info, le président du WAC.

‘’Le WAC représente le Maroc à cette Ligue des Champions et nous nous devons tous, de l’encourager, de la même manière que le Raja et la RSB en coupe de la CAF. Ceci, valant aussi, pour les cadres marocains qui se font un honneur d’œuvrer pour l’épanouissement du football national. Nous espérons représenter au mieux le football marocain et passer au tour suivant, nos supporters le valent bien”, a-t-il, en outre, déclaré.

45.000 billets ont été mis en vente pour ce quart de finale qui se déroulera vendredi en soirée à 20 heures, au stade Mohammed V de Casablanca.