WAC-RSB: Regragui et Ibenge s’expriment après la finale de la Coupe du Trône

Voici les déclarations des entraîneurs au terme de la victoire de la Renaissance de Berkane sur le Wydad de Casablanca 3-2 aux tirs au but (0-0 après prolongations), jeudi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en finale de la Coupe du Trône de football (2020-2021):

Florent Ibenge, entraîneur de la Renaissance de Berkane:

« On ne joue pas une finale mais on la gagne. Pour ce match j’avais dit stop à mes joueurs. Ca veut dire que c’était au niveau mental que c’était le plus important. On a été battus deux fois devant le même adversaire et je leur ai dit qu’on ne perd pas trois fois devant la même personne. Alors il fallait refuser la défaite aujourd’hui.

On a déjà joué sur ce côté mental. En plus, après avoir joué deux fois le même adversaire, on l’a quand même étudié. Le premier match on a perdu, certes 2-0, mais on a eu une possession de ballon bien supérieure au WAC. Au match retour, qui était très intéressant, on a perdu sur le génie de Mbenza qui a marqué un but à la 94è minute. Sinon c’était un match équilibré, mais on avait été mis en difficulté parce qu’on aime faire le jeu et on a peiné sur nos pertes de balle avec le WAC qui repartait très vite en avant.

Donc aujourd’hui on a choisi de jouer un petit peu moins vers l’avant et proposer plutôt des attaques placées et être un peu plus regroupés dans notre camp. Je crois que ça a, pas trop mal, marché, parce que, en fin de compte, on a eu plus d’opportunités et des occasions plus intéressantes que le WAC. »

Walid Regragui, entraîneur du Wydad de Casablanca:

“On avait la maîtrise technique dans les lignes arrières, mais on avait du déchet dans les derniers 30 mètres. Je pense qu’on avait besoin d’un peu plus de talent pour faire la différence. C’était un match équilibré. La RSB a eu des occasions plus nettes, surtout au niveau des contre-attaques et c’est Reda Tagnaouti qui nous a maintenus dans le match. Je pense que la fraîcheur nous a trahi aujourd’hui.

Je dis bravo à mes joueurs car ils ont donné le maximum sur le terrain, malgré l’épuisement et les absences. Nous sommes une famille et nous le resteront après ce match. Je pense qu’on a donné une bonne image du Wydad cette année.

Félicitations à la Renaissance de Berkane. Ils méritent la victoire car ils se sont battus jusqu’au bout. On n’a pas voulu lâcher prise et c’est ce qui m’a plu. J’ai apprécié ce grinta. On a atteint le stade des tirs au but, mais on n’a pas pu l’emporter, c’est le football. »

S.L. (avec MAP)