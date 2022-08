WAC-RSB: Laâyoune va-t-elle accueillir la finale de la Supercoupe ?

Le Wydad de Casablanca et la Renaissance sportive de Berkane sont tombés d’accord afin que la rencontre de Supercoupe de la Confédération africaine de football (CAF) ait lieu au Stade Mohamed Cheikh Laghdaf à Laâyoune, belle capitale des provinces Sud du Royaume.

Ainsi, selon le site « Koora live », les deux clubs nationaux, champions continentaux, ont vivement salué la proposition de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) d’avoir opté pour Laâyoune, dans le Sahara marocain, et ont exprimé leur entière satisfaction et leur fierté commune, partagées par tous les Marocains, de Tanger à Lagouira, pour ce choix judicieux et patriote.

Cependant, a précisé la même source, il reste à recevoir l’aval des instances de la CAF, à propos de la proposition de la FRMF, dans l’attente de la fin des travaux entrepris au Stade Mohamed Cheikh Laghdaf de Laâyoune.

Auparavant, a-t-on tenu à souligner, la Confédération africaine de football avait précisé à la FRMF qu’elle avait la latitude de fixer la date et le lieu du match de la Supercoupe continentale. Sauf que la problématique réside dans le fait que le stade de Laâyoune n’est pas (encore) homologué par la CAF!

Ceci signifie que la polémique reste toujours présente, en attendant la décision des instances footballistiques continentales. En tout cas, la date de la rencontre entre le WAC et la RSB est déjà fixée au samedi 10 du mois de septembre prochain.

D’ici là, les prochains jours nous feront connaître la ville et le stade où aura lieu cette rencontre maroco-marocaine. Espérons que l’option définitive, privilégiée aussi bien par la FRMF et par les deux équipes, sera celle de Laâyoune et du Stade Mohamed Cheikh Laghdaf!

L.A.