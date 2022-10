WAC-Rivers United : Houcine Ammouta a tenu sa promesse

Chose promise, chose due. Malgré la défaite au match aller, Houcine Ammouta avait appelé les supporters du WAC à rester serein et lui faire confiance pour le match retour face au Rivers United.

Vainqueur 6-0 ce dimanche soir face au club nigérian de Rivers United, l’exploit du WAC revient en grande partie à ses supporters, d’après Ammouta. L’entraineur des rouges a déclaré lors de la conférence d’après match que la rencontre n’était pas facile. ‘C’était un vrai challenge, mais nous nous sommes montrés plus forts. Leur gardien de but n’était pas au top et nous avons su exploiter ce fait de matchʺ.

Concernant leur défaite lors du match aller, le 9 octobre dernier, Houcine Ammouta a déclaré ʺNous avons perdu à cause des nombreuses erreurs d’arbitrage, mais nous nous sommes bien rattrapés aujourd’huiʺ.

A.O.