WAC-Raja: les Ultras font une annonce importante

C’est une «alliance» pour le moins inattendue. Les groupes Ultras du Wydad et du Raja (Winners, Green Boys et Ultras Eagles) ont publié un pacte d’honneur suite à certains comportements et pratiques devenus, selon eux, trop toxiques pour le mouvement Ultras et ses principes. Ils ont en effet mis en place des règles et suspendu de façon provisoire certaines activités afin «de réduire les altercations et les accrochages sanguins et donc limiter cet «effet de compétition » uniquement aux stades».

Les Curva Nord et Sud ont ainsi décidé d’interdire, pour l’instant, les tags et toute autre forme d’inscription murale, qui sont à l’origine de la majorité des conflits. «En cas d’altercations, il est strictement interdit de cibler les domiciles des membres, comme il est déconseillé d’avoir une réaction précipitée sans l’avis des responsables de groupes. L’arme blanche, engins pyrotechniques compris, est totalement interdite en cas d’altercations. Nous vous rappelons l’intérêt de respecter la culture Ultras et de préserver son image partout dans le monde. Il faut également respecter les endroits de réunions propres à chaque groupe. Interdiction formelle de rejoindre d’autres rassemblements adverses», peut-on lire dans ce pacte d’honneur.

Les groupes Ultras ont également précisé qu’ils ne cautionnement pas les personnes «qui engagent le conflit verbal sur les réseaux sociaux». «Nous rappelons que le «jeu» des Ultras reste valable mais restreint à l’intérieur des stades», ont-ils prévenu.

