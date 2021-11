WAC-Raja: heure, chaînes, compos probables… Tout ce qu’il faut savoir sur le derby

Le derby casablancais qui opposera ce samedi (17h00) le Wydad au Raja de Casablanca, lors de la 10è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, sera décisif pour les deux protagonistes qui restent au coude à coude en tête du classement et aspirent à éviter la défaite en vue de creuser l’écart avec le peloton de poursuite.

Le Wydad, champion en titre et auteur d’une entame de saison des plus réussies ces dernières années, après avoir engrangé 25 des 27 points possibles, soit une performance de 8 victoires et un seul nul, caracole seul en tête devant son rival éternel du Raja, qui accuse cinq points de retard (6 victoires, 2 nuls et 1 défaite).

Les hommes de Walid Regragui, euphoriques après leur large victoire (0-3) mercredi chez le nouveau promu, l’Olympique de Khouribga, aborderont ce 131è derby avec un moral au beau fixe vu la confiance qu’ils ont engrangée et leur parcours excellent cette saison.

Les contre-performances du Raja lors de ses derniers matches (deux nuls face au FUS 1-1 et au Rapide Oued Zem 0-0) mettent davantage de pression sur les verts, appelés à faire montre d’un sursaut d’orgueil afin de ne pas laisser le WAC s’échapper en tête.

« Nous avons joué notre plus mauvais match (contre le RCOZ) depuis mon arrivée au Raja. Les joueurs pensaient beaucoup plus au derby qu’au match contre Oued Zem », a reconnu l’entraineur tunisien du Raja, Lassaad Chabi, à l’issue du nul contre le RCOZ.

De son côté, Walid Regragui a préféré laisser plusieurs de ses bons joueurs sur le banc de touche face à l’OCK en prévision de cette rencontre cruciale, estimant, dans des déclarations à la presse, qu’il n’y a pas de différence entre les joueurs titulaires et ceux remplaçant au sein du WAC.

Certes, le départ du Congolais Ben Malango et de Soufiane Rahimi a impacté la ligne offensive du Raja, mais les hommes de Lassaad Chabi sont conscients de l’importance de la victoire lors de ce derby afin de resserrer l’étau sur le WAC.

Les Wydadis, qui disposent de la meilleure défense avec 2 buts seulement encaissés en 9 matches contre 14 réalisations, auront ainsi un ascendant psychologique sur leur adversaire qui a inscrit également 14 buts, mais contre 5 encaissés.

Si ce derby sera disputé encore une fois à huis clos, les fans des deux formations ont envahi les réseaux sociaux, où ils ont laissé libre court à leur imagination et pronostics.

Les supporters de ces deux grands clubs du football marocain s’attendent à une prestation qui soit à la hauteur de l’histoire du derby qui tient en haleine un grand public tant au Maroc qu’à l’étranger.

Lors de cette 10è journée, d’autres matches pas moins importants sont au programme, à l’image de la rencontre qui mettra aux prises le FUS de Rabat, qui vient de se séparer de son entraineur Amine Benhachem et qui cherche toujours une première victoire cette saison et l’Ittihad de Tanger, qui vient de signer jeudi une large victoire à domicile contre le Difaa El Jadida (4-2).

De même, le Hassania d’Agadir (9è/11 pts) recevra l’AS FAR (5è/15 pts), vainqueur du Youssoufia Berrechid (2-1).

Le match sera diffusé sur Arryadia et Abu Dhabi TV.

Compos probables:

Wydad : Tagnaouti, Amloud, Coumara, Dari, Attiatallah, Daoudi, Haimoud, Jabran, Ellafi, Msuva.

Raja : Zniti, Madkour, Harkas, Hadhoudi, Nahiri, El Arjoun, El Ouardi, Zrida, Moutouali, Hafifi, Ahaddad.

S.L.