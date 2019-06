WAC-OCK: revivez les buts du Wydad en 1ère période (VIDEOS)

Le Wydad mène à la mi-temps face à l’Olympique Khouribga (4-0), en match retard comptant pour la 27e journée de la Botola, tenu au complexe Mohammed V de Casablanca.

Les Rouges ont ouvert le score par le biais de Zouhair Motaraji à la 16e minute de jeu avant que Badie Aouk ne double la mise à la 30e minute. 11 minutes plus tard; Mohamed Nahiri a inscrit le 3ème but. Motaraji est revenu à la charge et a marqué le 4ème but quelques minutes avant la fin de la mi-temps.

Si le Wydad remporte la partie, il sera officiellement champion du Maroc pour la saison 2019-2018.

A.K.A.