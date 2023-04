WAC: Ligue des champions, blessures, enfance… Bouly Sambou dit tout (VIDEO)

Bouly Sambou, l’attaquant du Wydad de Casablanca, a évoqué les chances des Rouge et Blanc en Botola et en Ligue des champions.

Dans une interview accordée à Le Site info, le joueur sénégalais a indiqué que le WAC a un effectif capable d’offrir le championnat et la Coupe africaine aux supporters.

Sambou est également revenu sur le passage à vide que le club avait traversé et les blessures qui avaient accablé l’équipe. «Je m’étais battu pour me rétablir dans les plus brefs délais. Les critiques que j’ai essuyées m’ont motivé, ce qui m’a permis de donner mon maximum sur le terrain», a confié le joueur.

Par ailleurs, Sambou s’est confié sur son enfance et sur ses débuts au football. «Pendant mon enfance, j’étais petit de taille. C’était un véritable problème pour moi. J’ai dû travailler pendant des années», a-t-il assuré.

H.M.