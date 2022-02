WAC: les « Winners » lancent un appel

Le groupe de supporters du Wydad de Casablanca, « Winners », a appelé les autorités à la réouverture des stades, se demandant pourquoi ils sont encore fermés à l’heure où d’autres lieux reprennent vie.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le groupe de supporters a déclaré que la fermeture prolongée des tribunes démontre que le véritable ennemi pour les responsables est le public et non le covid-19. « Si le football est le sport le plus populaire dans le monde, c’est justement grâce à son public », explique-t-on.

Les ultras Winners appellent ainsi les responsables à redonner vie aux tribunes, et sauver les clubs nationaux des crises financières dues à l’absence des supporters.

M.F.