WAC: les « Winners » fustigent Saïd Naciri

Les « Winners » ont adressé un message acerbe au président du club, Saïd Naciri, le tenant responsable des problèmes que traverse le club.

Un communiqué du groupe de supporters du Wydad de Casablanca publié sur sa page Facebook a fustigé Naciri, le traitant notamment de « menteur ». « Tu n’es ni un président ni un homme d’honneur. Les hommes d’honneur tiennent leurs promesses, ou se battent pour les tenir », peut-on lire.

Et d’ajouter : « Tu devrais compter le nombre de mensonges que tu as proférés depuis ton arrivée… Comme dit le proverbe, le fil des mensonges est court. Même si tu as essayé de le rallonger, tu as finalement atteint le bout ».

Le communiqué a également critiqué les sorties médiatiques de Naciri, affirmant qu’elles ressemblent désormais à une « caméra cachée », visent à « tromper les supporters » et à dissimuler la situation désastreuse du club.

Les Winners appellent ainsi Naciri à faire sortir le Wydad de la crise qui a empêché l’équipe de conclure des contrats. Le groupe a également adressé un message aux joueurs et au reste des composantes du Wydad pour redresser le club et le sortir de cette situation difficile.

M.F.