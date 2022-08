WAC : le Tunisien Mouine Chaabani pour remplacer Regragui ?

Le Wydad de Casablanca galère à trouver un digne successeur à Walid Regragui. Le club mythique cherche la perle rare qui pourra prendre les rênes du club pour la prochaine saison.

Si le Wydad enchaine les signatures de nouveaux joueurs, Said Naciri semble prendre son temps pour décider de qui remplacera Regragui. En effet, le club cherche à trouver un technicien dont la mission sera de maintenir le niveau affiché par le WAC avec son ancien entraineur, en plus pousser l’équipe dans le classement national.

L’un des noms proposés en ce sens n’est autre que le Tunisien Mouine Chaabani, ex-entraineur de l’Espérance Sportive de Tunis et Al-Masry Club. Bémol, puisqu’un autre club a le technicien dans le viseur. En effet, selon le site Ahl Massr, le Tunisien est convoité par Al Ittihad Alexandrie, afin de remplacer Emad El-Nahhas.

Le choix du Tunisien est à étudier toutefois, dans la mesure où celui-ci a été « éjecté » d’Al-Masry pour des performances qui laissent à désirer. En effet, sur 38 rencontres, le club en a perdu 16 et a fini en nul dans 11 matchs, avec un total de 11 victoires. Mais, l’on pense surtout à lui à cause de ses prestations avec l’Espérance de Tunis, avec qui il a remporté 2 Ligues des Champions (2018 et 2019).

A.O.