WAC: la piste John Toshack se précise

Le Wydad de Casablanca n’a toujours pas arrêté son choix quant à la succession de Faouzi Benzerti devenu par la force de ses vertus une quatrième fois sélectionneur de la Tunisie. Mais, il se murmure de plus en plus fort, que le club Rouge qui possède avec son frère ennemi le Raja la base affective la plus importante du Royaume, pourrait bien faire du neuf avec du vieux pour reprendre l’expression qui sied à cette situation d’attente.

Coucou qui revoilà donc ? Le gallois John Toshack un coach qui connaît bien la maison Rouge pour avoir entrainé son Onze, deux saisons durant de 2014 à 2016 avec un titre de champion du Maroc en prime. En effet, celui qui vient d’être remercié par le club iranien Traktor Sassi, serait pressenti pour une seconde expérience avec le Wydad à qui il vient tout juste de donner son accord de principe.

Les dirigeants du WAC, sont actuellement en proie, à un ”entre plusieurs mon cœur balance’’ car bien des postulants se bousculent au portillon rouge laissé entrouvert jusqu’à présent. C’est que les autres candidats, sont des éminences. On y trouve toujours en lice entre autres, l’italien Andrea Stramachoni, le Tunisien Nabil Maâloul désormais libre de tout engagement car n’officiant plus au club qatari d’Al-Duhail le champion en titre et tiens Badou Zaki qui n’est plus à présenter. L’option finale porterait très certainement sur le gallois, les pistes Jean Paul le Guen et Vahid Halilhodzic ayant été écartées car estimée extrêmement onéreuse.

La réponse officielle à qui prendra les rênes d’un WAC en perdition, au vu de ses résultats négatifs et pour le moins inattendus de ce début de saisons, sera bientôt portée à la connaissance du public Wydadi.

