WAC-EST: Pierluigi Collina dénonce un “massacre arbitral”

Le président de la Commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, est revenu dans une interview accordée à la chaîne italienne”Goal Italy” sur les erreurs arbitrales qu’a connues la rencontre ayant opposé le Wydad de Casablanca à l’EST, au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. C’est ce que rapporte la presse tunisienne ce jeudi.

L’Italien, ex-arbitre international, considéré comme l’un des meilleurs sifflets qu’a connus le football mondial, a expliqué que ce qui s’était produit lors du match est inacceptable, ajoutant que le monde entier a assisté à ce massacre arbitral.

Et ce n’est pas tout! Collina s’est exprimé sur la situation de l’arbitrage sur le continent africain. “En Afrique, il existe toujours des problèmes de corruption…”, a-t-il regretté.

Notons que la Confédération africaine de football (CAF) a d’ailleurs décidé de suspendre pour six mois , Jihad Greisha, le refree qui a très mal dirigé ce choc maghrébin.

Rappelons que le Wydad avait saisi la CAF pour protester contre l’arbitrage “partial” dont il se dit victime de la part de l’arbitre égyptien qui a dirigé le match face à l’Espérance sportive de Tunis.

Dans sa lettre, le Wydad énumère les fautes commises par l’arbitrage: un but valable pour les Rouge et Blanc qui n’a pas été comptabilisé, un penalty qui ne leur a pas été accordé et plusieurs autres faits de jeu qui devaient être sifflés en faveur du club casablancais.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait également annoncé avoir envoyé une lettre à la Confédération africaine de football (CAF), pour contester l’arbitrage du référee égyptien.

A.K.A.