WAC-EST: la presse égyptienne fustige l’arbitre

Le WAC et l’Espérance se sont quittés dos à dos (1-1), vendredi soir lors de la finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. Un résultat difficile à digérer pour les Wydadis vu la physionomie du match. Plusieurs joueurs et supporters du Wydad en voulaient à l’arbitre de la rencontre, l’Egyptien Gehad Grisha.

Les Wydadis ne sont pas les seuls à crier au scandale. La presse égyptienne a sévèrement critiqué l’arbitrage et considère que Grisha a “gâché” ce choc maghrébin. Pour le quotidien “Al Balad”, l’arbitrage a été une véritable catastrophe, un véritable scandale arbitral. Le journal considère ainsi que l’arbitre de la rencontre a privé le WAC d’une victoire méritée.

Il en va de même pour “Goal” qui affirme que la finale a été entachée par plusieurs erreurs d’arbitrage. Le site estime que Gehad Grisha a terni l’image de l’arbitrage égyptien. “Plusieurs amoureux du ballon rond en Egypte considèrent que l’arbitre n’était pas au rendez-vous et a commis de graves erreurs”, peut-on lire sur le site.

Même son de cloche pour “Botolate”. Le média pense que l’arbitrage n’a pas été à la hauteur et a écrit: “Un but et un penalty ont été injustement refusés au Wydad de Casablanca à cause d’une mauvaise utilisation de la VAR”.

Sans aucun doute, Gehad Grisha a été l’homme de la rencontre à cause de ses erreurs et bévues. Pourtant, il était considéré comme l’un des meilleurs sifflets sur le continent et avait même officié lors du Mondial russe. Les Wydadis sont déçus, mais tout reste à jouer lors du retour qui aura lieu vendredi prochain sur la pelouse du stade olympique de Radès.

N.K