WAC-ES Sétif: pagaille pour la vente des tickets à Casablanca (VIDEO)

Avec deux guichets seulement d’ouverts, mardi au Complexe omnisports du Wydad, Mohamed Benjelloun, la vente, des billets pour le match WAC/ES Sétif, de vendredi comptant pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique, aura été pour le moins chaotique.

En effet, on constate une “désorganisation totale” qui fait croire que les responsables chargés de la vente des billets étaient submergés à l’occasion de ce post-événement, qui se veut avant tout, être une fête.

Sans procédures de sécurité aucune et sans contrôle aucun quant aux velléités des nombreux resquilleurs qui s’arrachent à chacun son tour un maximum de tickets qu’ils destineront à la revente au marché noir au grand dam des vrais supporters wydadis écartés des files d’attente, on peut dire que cette première étape de vente a été houleuse.

Ces derniers, que l’on qualifierait de ‘’Frimijats’’ de première heure, sans être des enfants de chœur, sont restés plutôt fidèles à leur étiquette de fans aguerris qui soutiennent et encouragent leur équipe sans arrière-pensées et surtout sans compter. Ils ont, à travers des déclarations recueillies, çà et là par nos équipes, fait montre d’une analyse de la situation toute de fair-play et surtout d’une maturité qui a de quoi nous rendre fiers. Les vrais amoureux du football en particulier et du sport en général apprécieront le rejet de ces méthodes sauvages d’une époque révolue.

Les dirigeants d’un club qui n’a plus à faire sa notoriété quant à ses capacités d’accueil et d’organisation et qui plus est une locomotive indéniable de notre football auront tout à gagner à rectifier le tir et à dispatcher au mieux la vente des 45.000 tickets mis à disposition du public.

M.J.K