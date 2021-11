WAC: clap de fin pour Naciri ? Il tranche

Le président du Wydad de Casablanca Said Naciri a catégoriquement démenti vouloir quitter la présidence du Wydad prochainement, soulignant que ce qui se dit a se sujet est totalement faux.

Dans un entretien avec la chaîne Abu Dhabi, Naciri a déclaré qu’il n’a aucune intention de quitter le club en cette période précise.

« Je suis et je resterai le président du Wydad, et je ne le quitterai que quand je sentirai que je n’ai plus rien à donner », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Tout a un début et une fin. Je veille actuellement à réduire certaines de mes fonctions seulement, afin que cela n’affecte pas ma santé ».

M.F.