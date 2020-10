WAC: clap de fin pour Brahim Nekkach

Le capitaine du Wydad de Casablanca, Brahim Nekkach, se sépare officiellement du club après 6 années de bons et loyaux services.

Un communiqué du club a annoncé que le contrat du joueur avec le WAC a touché à sa fin, remerciant le joueur au nom du président, Said Naciri et toutes les composantes du club. Le communiqué ajoute que le Wydad exprime sa gratitude au joueur pour son engagement et dévouement lors de son parcours avec le club, couronné par plusieurs titres.

Pour rappel, le président du Wydad, Said Naciri avait annoncé que le club prépare une opération de restructuration à tous les niveaux, suite à son élimination de la demi-finale de la ligue des champions.

M.F.