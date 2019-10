WAC: ce beau geste du joueur Ismail El Haddad a ému la Toile (PHOTO)

Le joueur du Wydad de Casablanca Ismail El Haddad a marqué les esprits lors du match des Rouges hier face à Al Merreikh dans le cadre de la Coupe Mohammed VI.

Après le coup d’envoi de la rencontre, l’attaquant s’est dirigé vers une fillette à besoins spécifiques, grande fan du Wydad, et lui a offert son maillot.

Ce geste a d’ailleurs ému la Toile et la photo du joueur a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Les internautes ont loué l’initiative d’El Haddad et l’ont remercié d’avoir fait le bonheur de cette enfant qui, malgré son handicap, a tenu à se rendre au stade et à assister au match de son club de cœur.

Rappelons que le Wydad a décroché son ticket de qualification en huitièmes de finale de la Coupe Mohammed VI en s’imposant face à Al Merreikh sur le score de 2 à 0.

S.L.