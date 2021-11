WAC: après son agression, Badr Anouar Kadmiri se livre à cœur ouvert (VIDEO)

Le jeune Badr Anouar Kadmiri, le jeune joueur U17 du Wydad qui a été victime d’une terrible agression en février dernier à Casablanca, s’est confié sur ce terrible épisode de sa vie et a évoqué son changement de poste. L’ancien gardien de buts s’est converti, en effet, en attaquant.

Lors d’un passage à l’émission « Weekend Sport » sur Horizon Tv, le jeune joueur a expliqué que c’est sa mère qui l’a poussé à faire ce choix, l’exhortant à ne pas abandonner le football.

Pour rappel, des inconnus armés avaient attaqué le jeune joueur afin de lui voler son téléphone. Le jeune garçon a eu une rupture des ligaments de la main gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Ne pouvant plus jouer au poste de gardien, le jeune garçon a ainsi choisi de devenir attaquant.

« C’est grâce à ma mère. Elle m’avait conseillé de ne pas lâcher et cela a porté ses fruits. Elle avait constaté que je vivait mal l’arrêt du football et m’a conseillé de changer de position. C’est ce qui s’est produit et j’en suis tellement content », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « La direction technique du Wydad et mes entraîneurs, Said Fattah et Mastouri, m’ont aidé dans mon nouveau poste. Dieu merci, j’ai inscrit mon premier but dimanche dernier contre Sidi Moumen ».