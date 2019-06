Voici pourquoi Ziyech n’a pas rejoint l’AS Rome l’été dernier

Lors d’une conférence de presse, Francesco Totti a annoncé sa démission de son poste de dirigeant de l’AS Rome. Il a également avancé les raisons du non-recrutement de Hakim Ziyech.

L’ancienne star des “giallorossi” a expliqué son départ par une absence d’implication dans les décisions et son exclusion des “discussions importantes” depuis qu’il est devenu l’un des dirigeants du club. Il a attribué cette mise à l’écart à l’Américain James Pallotta, propriétaire de l’AS Rome.

Et ce n’est pas tout. La légende de l’AS Rome a lâché plusieurs bombes lors de cette conférence. Il a tout d’abord évoqué Hakim Ziyech.

Totti a implicitement fait savoir qu’il voulait l’international marocain à la place de Javier Pastore, regrettant que la Roma n’ait signé aucune des cibles choisies par Eusebio Di Francesco.

“Je ne nommerai aucun joueur par respect. Je suis rentré des vacances, ils m’ont demandé un avis sur un joueur et j’ai dit qu’à ce moment-là, il ne serait pas bon pour la Roma, car Di Francesco joue 4-3-3. J’aurais fait un choix différent et je pense que cela aurait été le bon. J’aurais choisi un joueur de l’Ajax. Mais il ont dit que j’allais toujours contre leur avis”, a-t-il fulminé.

Totti a également dézingué les propriétaires du club. “Je ne pense pas qu’ils se rendent compte de ce qu’ils font ici, car ils ne vivent pas à Rome. Etre Romain, comprendre ce que signifie être Romain, est complètement différent. Vous devez être ici pour le réaliser. Je suis sûr que le message transmis à Boston (lieu de résidence des proprio du club) ne représente que 1% de la réalité”.

Et d’ajouter: “Ces deux dernières années, des problèmes survenus entre certains dirigeants et moi-même m’ont poussé à prendre cette décision brusque. Si je devais avoir l’occasion de revenir à Rome avec différents propriétaires, je serais prêt à assumer ce rôle et à faire tout ce qui est possible pour le club. A 12h41 le 17 juin 2019 j’ai envoyé un mail (…) pour moi inimaginable: j’ai donné ma démission. Je pensais que ce moment n’arriverait jamais”.

A.K.A.