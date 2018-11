Voici l’héritier de Messi et Ronaldo selon Faustino Asprilla

L’attaquant des Bleus Kylian Mbappé a mis le monde du football à ses pieds. A tout juste 19 ans, le champion du monde qui évolue dans les rangs du PSG depuis 2017 passionne les mordus du ballon rond de par son talent, ses techniques et la beauté de son jeu. Faustino Asprilla, l’ex-international colombien, l’a même qualifié de «futur héritier de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo». Rien que ça !

«Le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Kylian Mbappé, assurément», a-t-il confié dans une interview accordée lundi 12 novembre à la Gazetta dello Sport.

Pour l’ancien buteur de Newcastle, Mbappé a une vitesse supérieure à la moyenne et joue bien à droite et à gauche. «Il a des mouvements et une foulée qui me rappellent les miens. Je suis aussi un adepte de Christian Pulisic du Borussia Dortmund. C’est celui qui fait la différence», a estimé Asprilla.

S.L.