Voici les trois destinations probables pour Lionel Messi

En contrat jusqu’au 30 juin 2021 avec le Barça, Lionel Messi a communiqué au club via fax qu’il souhaite « unilatéralement » résilier son contrat cet été.

Après une saison catastrophique marquée par une élimination humiliante de la Ligue des champions face au Bayern (8-2), l’Argentin a engagé les procédures pour résilier son contrat unilatéralement, en vertu d’une clause qui a expiré le 10 juin dernier. Cette clause permet au joueur de décider de son avenir après chaque saison en accord avec les dirigeants du club.

Si l’annonce de ce départ sonne comme un coup de tonnerre dans le monde du ballon rond, plusieurs écuries européennes semblent intéressés par les services de Messi. Mais trois clubs sortent du lot et devraient mener une course contre la montre pour faire signer la «Pulga». Il s’agit de Manchester City, l’Inter Milan et le PSG.

D’après plusieurs médias sportifs, le Manchester City aurait déjà fait une offre alléchante à Messi pour rejoindre ses rangs. Un ancien responsable au sein du FC Barcelone, proche du joueur, se chargerait des négociations, rapporte ces sources, soulignant que Messi aimerait rejouer, en effet, sous la houlette de Pep Guardiola, avec lequel il avait remporté plusieurs titres.

L’Inter Milan aurait également des vues sur le joueur argentin. Les propriétaires chinois du club italien seraient même prêts faire cette folie et payer le prix fort pour attirer le joueur. En parallèle, plusieurs journaux ont estimé que ce transfert n’est pas impossible vu que le père du joueur vient de s’offrir une maison à Milan. Autre point qui pourrait attirer l’Argentin : le régime fiscal pour le moins attrayant.

Le troisième club n’est autre que le PSG qui s’apprêterait à formuler une offre pour l’attaquant. Et Neymar aurait même été prié d’intervenir pour convaincre Messi de rejoindre la Ligue 1. Une attaque NMM (Neymar, Messi, Mbappé) ? de quoi faire rêver les fans du club parisien.

Rappelons que le Barça a vécu une saison blanche de titres, ce qui a mené le nouvel entraîneur Ronald Koeman à envisager une restructuration de l’équipe avec le départ probable de plusieurs joueurs comme Luis Suarez, Arturo Vidal et Gerard.

N.M.