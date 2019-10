Voici les nouveaux maillots des Lions de l’Atlas (photos)

Les deux nouveaux maillots de la sélection nationale ont été présentés mercredi soir. Il s’agit des tenues confectionnées par Puma, le nouvel équipementier des Lions de l’Atlas.

Les deux maillots, à dominante blanche, présentent un nouveau design qui devrait plaire aux fans des Lions.

Rappelons que le contrat liant la Fédération royale marocaine de football avec l’équipementier Adidas a pris fin après la CAN 2019. Ce dernier avait d’ailleurs été critiqué à plusieurs reprises par les internautes à cause du design loin d’être convaincant des maillots. Adidas a finalement été remplacé par Puma.

La sélection nationale disputera deux matchs amicaux face à la Libye et au Gabon respectivement les 11 et 15 octobre. Ces rencontres rentrent dans le cadre des préparations des Lions de l’Atlas aux éliminatoires de la CAN 2021.