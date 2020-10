Voici les nouveaux maillots des Lions de l’Atlas (PHOTO)

La sélection nationale entame ce lundi son stage de préparation pour les matchs amicaux contre le Sénégal et la République démocratique du Congo. A cette occasion, la marque Puma, équipementier officiel des Lions, a dévoilé les nouveaux maillots de l’équipe marocaine.

Dans son compte officiel sur twitter, Puma a présenté les maillots que porteront les Lions de l’Atlas lors des prochaines rencontres. Les maillots, rouge et blanc, sont caractérisés par une touche marocaine, avec des motifs de mosaïque artisanale sur l’épaule. Les photos montrent Romain Saïss, le capitaine, ainsi que le latéral gauche Hamza Mendyl porter ces nouvelles tuniques.

Pour rappel, la sélection nationale affrontera amicalement celle du Sénégal le 9 octobre, et celle de la RDC le 13 octobre.

M.F.

Another one!

Introducing the new @EnMaroc Home & Away kits. pic.twitter.com/FJepfAKFuP

— PUMA Football (@pumafootball) October 5, 2020