Voici les invités de la FRMF au Mondial 2018 (Vidéo)

Accusé d’avoir payé le déplacement en Russie de plusieurs parlementaires, la FRMF avait publié un communiqué après le match contre l’Iran pour démentir ces rumeurs et appelé l’ensemble des médias à vérifier l’exactitude de ce genre d’informations. «La FRMF souligne que ces informations sont dénuées de tout fondement et explique à l’opinion public avoir invité en Russie uniquement la famille du ballon rond national», avait-elle précisé.

Le patron de la Fédération a préféré ne pas venir les mains vides et a dévoilé publiquement la liste des noms qui ont accompagné la sélection nationale en Russie. Il s’agit, selon lui, des familles des joueurs, des membres du comité directeur de la FRMF, des membres de la Ligue nationale de football professionnel, de ceux de la Ligue de football amateur et de 30 enfants ayant participé aux Jeux Olympiques spéciaux accompagnés de leurs encadrants.