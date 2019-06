Voici les chaînes qui diffuseront la CAN 2019

Plus que quelques petites heures avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Les caméras seront braqués sur le stade international du Caire qui abrite le match d’ouverture opposant l’Égypte au Zimbabwe à partir de 21H00 (GMT+1).

La 32 édition de la CAN, qui se déroule dans le pays des Pharaons, sera diffusée sur BeIN SPORTS 1 FR, BeIN SPORT MAX 1 HD AR et MAX 2 HD AR.

Et ce n’est pas tout. Le tournoi sera également transmis sur les chaînes Canal + Sport Afrique 1 et Eurosport Spain 2. Sport 1 Hungary et Sport 1 Czechia ont également obtenu les droits de retransmission des matchs.

Toutes ces chaînes sont payantes, mais les mordus du ballon rond peuvent suivre le tournoi gratuitement en streaming, notamment sur Le Site Info, qui vous livrera tous les directs des chocs importants.

Notons que le Maroc entre en lice ce dimanche contre la Namibie, sur la pelouse du stade Al Salam. Les Lions affronteront également la Côte d’ivoire vendredi prochain avant de défier l’Afrique du Sud le 1er juillet.

N.K