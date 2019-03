Voici le plus beau but de l’histoire du Barça (VIDEO)

Au terme d’un sondage, réalisé par la page officielle du FC Barcelone, et qui a connu la participation de 500.000 internautes, on connaît désormais le plus beau but de l’histoire du club catalan.

Sans grande surprise, il s’agit d’un but inscrit par Lionel Messi… il y a 12 an. Une réalisation marquée face à Getafe en demi-finale de la Coupe du Roi, le 18 avril 2007, alors qu’il n’avait que 19 ans!

Ce but de l’Argentin a récolté près de 45% des voix. Et ce n’est pas tout! A la 2e et la 3e position du classement des meilleurs buts de l’histoire du Barça, on retrouve également des réalisations de l’attaquant de 31 ans. Images!

A.K.A.