Voici le nouvel entraîneur du Mouloudia Oujda

Le Mouloudia Club Oujda (MCO) a signé un contrat de deux ans avec l’entraîneur algérien Nabil Neghiz pour prendre les commandes de l’équipe de football, en remplacement du technicien français Bernard Casoni.

Le nouvel entraîneur rejoindra le club le 16 août courant et sera épaulé par un staff technique composé de Rafik Abdessamad (entraîneur adjoint), Aziz Kahouich (préparateur physique) et Mohamed Hilali (entraîneur des gardiens de but), a indiqué le MCO sur sa page Facebook officielle.

Le club a aussi annoncé que les entraînements de l’équipe en préparation de la nouvelle saison débuteront le 16 août dans son centre de formation.

Le Mouloudia Oujda est arrivé cinquième au classement final de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2020-2021), avec un total de 42 points.

