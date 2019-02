Voici le nouveau club que va entraîner Garrido

Quelques semaines après avoir quitté le Raja de Casablanca, Juan Carlos Garrido a trouvé un club preneur. Le technicien espagnol s’est engagé avec le géant émirati, finaliste de la Coupe du monde des clubs 2018, Al-Aïn.

Garrido a paraphé un contrat de 6 mois renouvelable, s’il arrive à réaliser les objectifs fixés. “Je connais très bien cette équipe et ses capacités. Je me suis réuni avec le comité dirigeant et je vais voir les joueurs. Le but est d’aller le plus loin possible dans la Ligue des Champions d’Asie, mais aussi dans le championnat national. Nous avons beaucoup de choses à réaliser ensemble et je suis très heureux d’être ici”, a déclaré l’entraîneur à la presse locale.

Il est à rappeler que le RCA s’était séparé avec Garrido après la lourde défaite contre l’ES du Sahel à domicile (0-2), dans le cadre des quarts de finale aller de la Coupe d’Arabe. L’ancien coach du Betis Séville avait remporté avec les Verts la Coupe du Trône et la Coupe de la CAF.

K.B.