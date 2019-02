Voici le nouveau club que va entraîner Tarik Sektioui

Le Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a un nouvel entraîneur. Il s’agit de l’ex-coach des Lionceaux de l’Atlas, Tarik Sektioui. La nouvelle a été annoncée ce lundi 11 février par les Nordistes. L’ex-technicien des U19 succédera ainsi à Abdelouahed Benhssaine.

Ce dernier avait cumulé plusieurs défaites avec le MAT. Le club a dégringolé à la 14e place de la Botola avec 18 points tirés de quatre victoire, six matches nuls et sept échecs. C’est ce qui a poussé les dirigeants du club à chercher un nouvel entraîneur qui pourra redresser la formation.

Tarik Sektioui a signé un contrat d’un an et demi avec les Nordistes. Les conditions posées par les responsables du MAT sont claires, le club doit rester en première division et doit occuper l’une des cinq premières places de la Botola la saison prochaine.

Sektioui a fait ses preuves en tant que joueur professionnel, notamment au FC Porto (Portugal) et avec l’équipe nationale du Maroc. En tant qu’entraîneur, il a travaillé comme formateur à l’académie Mohammed VI avant d’entraîner le MAS, mais également l’Equipe nationale des moins de 19 ans.

A.K.A.