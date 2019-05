Voici le ballon officiel de la CAN 2019 (PHOTO)

Le ballon officiel de la CAN 2019, qui se tiendra en Égypte du 21 juin au 19 juillet, vient d’être dévoilé par la CAF.

Conçu par Umbro spécialement pour cette compétition, le design du ballon est inspiré des couleurs du drapeau du pays des Pharaons, à savoir le noir, le rouge et le blanc.

Rappelons que les Lions de l’Atlas figurent dans le groupe D, et affronteront ainsi la Côte d’Ivoire, l’Afrique du sud et la Namibie.

S.L.

UMBRO ANNOUNCES NEW BALL PARTNERSHIP WITH CONFEDERATION OF AFRICAN FOOTBALL https://t.co/xHvIltHAwy pic.twitter.com/unXQN9oHRn

— CAF (@CAF_Online) May 29, 2019