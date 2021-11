Voici la raison du différend entre Mazraoui et Halilhodzic (VIDEO)

Le joueur marocain de l’Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui a révélé la raison de son différend avec le sélectionneur national Vahid Halilhodzic, qui le maintient à l’écart de l’équipe nationale.

Lors d’un entretien télévisé, le joueur a révélé qu’il s’agit d’une banale histoire de bouteille d’eau. « Le problème est tellement banal, bizarre même. Pendant une séance d’entraînement, l’entraîneur nous demandait de boire de l’eau toutes les 5 minutes », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « A un moment, je me suis arrêté de boire car je n’avais plus besoin d’eau. Vahid est donc venu me demander de boire encore, ce que j’ai poliment refusé, mais il a insisté nerveusement ».

Mazraoui rapporte que le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saiss, a essayé d’intervenir pour calmer la situation. « Saiss est intervenu en me donnant une bouteille d’eau, mais je l’ai versée par terre. C’est ainsi que le problème a commencé », a précisé Mazraoui.

Notons que Halilhodzic a refusé tous les appels à la réconciliation avec Ziyech et Mazraoui.

M.F.

