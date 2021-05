Voici la liste du Real Madrid pour le choc contre Chelsea (PHOTO)

Le Real Madrid affronte, ce mardi à Stamford Bridge au stade Alfredo Di Stefano, l’équipe de Chelsea pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Les deux équipes tenteront de s’imposer afin de mettre un pied en finale, et se rapprocher donc un peu plus du sacre européen. Zidane pourra compter sur le retour de Sergio Ramos, Federico Valverde et Ferland Mendy.

Le Français a convoqué en tout 23 joueurs pour cette rencontre. À noter que le match aller s’est soldé par un nul (1-1) à Madrid. Voici la liste des joueurs convoqués :