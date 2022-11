Voici la composition du Conseil Supérieur de l’Education

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) a indiqué, mardi dans un communiqué, que suite à la nomination par le roi Mohammed V des membres du Conseil relevant de la catégorie des experts et spécialistes, et conformément au processus de nomination des membres prévu par les dispositions de l’article 7 de la loi n°105.12 relative au CSEFRS, la composition de cette institution constitutionnelle se présente comme suit :

• Experts et spécialistes

– Amina LEMRINI EL OUAHABI, ancienne Présidente de la HACA, inspectrice pédagogique de l’enseignement (retraitée) ;

– Jamil SALMI, Expert international dans le domaine de l’éducation et des réformes des système éducatifs, Consultant auprès de plusieurs gouvernements et organisations internationales ;

– Amine BENSAÏD, Président de l’Université Al Akhawayn, Ifrane ;

– Youssef SAADANI HASSANI, Directeur des études économiques, CDG ;

– Assia AKESBI MSEFER, Enseignante à l’ISCAE-Casablanca, Fondatrice de l’École Supérieure de Psychologie, Casablanca ;

– Mohamed SGHIR JANJAR, Directeur-Adjoint de la Fondation du Roi Abdul-Aziz pour les études islamiques et les sciences humaines, Casablanca ;

– Hamid BOUCHIKHI, Professeur des universités, École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC), France ;

– Mohamed BERNOUSSI, Directeur de l’Institut National Supérieur du Professorat de l’Éducation (INSPE) de l’Académie de Nantes, France ;

– Aïcha EL HAJJAMI, Professeur de l’enseignement supérieur, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Chercheur en Sciences juridiques et religieuses ;

– Leila BENSLIMAN, Directrice de l’Institut Albert Camus, Marrakech, Présidente fondatrice de l’Association des Amis de l’École Publique ;

– Mokhtari KOUIDER, Conseiller du Vice-Président à la Recherche, Vice-Doyen de l’École supérieure, Université du Texas à Tyler, USA ;

– Amal EL FALLAH SERGHOUCHNI, Directrice du Centre International d’Intelligence Artificielle « AI Movement », Université Mohammed VI Polytechnique ;

– Salah EL OUADIE, Professeur à l’Institut des Hautes Études de Management de Casablanca

– Fouad CHAFIKI, Inspecteur général au Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ancien Directeur des curricula ;

– Jamal BELAHRACH, Directeur Général de l’entreprise « Deo Conseil International », Président de la Fondation Zakoura ;

– Moulay DRISS ALAOUI, Secrétaire général de la Ligue Marocaine de la Protection de l’Enfance ;

– Mohamed AMINE SBIHI, Professeur de l’enseignement supérieur à l’Université Mohammed V de Rabat, ancien ministre de la Culture ;

– Mohamed SLASSI SENNOU, Chef d’entreprise, Membre du Comité de veille du Marché du travail au Ministère du Travail ;

– Rachid BENZINE, Professeur de l’enseignement supérieur, Université Catholique de Louvain- Belgique ;

– Fatima Zahra BIAZ, Directrice générale de l’entreprise « New Work Lab », Casablanca.

• Membres du gouvernement

– Chakib BENMOUSSA, Ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports ;

– Younes SEKKOURI, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences ;

– Abdellatif MIRAOUI, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation ;

– Ahmed TOUFIQ, Ministre des Habous et des Affaires islamiques ;

– Mohamed Mehdi BENSAID, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ;

– Nacer BOURITA, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

• Personnalités représentant certaines instances et institutions

– Mohamed YSSEF, Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas ;

– Ahmed CHAOUKI BENYOUB, Délégué interministériel aux Droits de l’Homme ;

– Omar FASSI-FEHRI, Secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques ;

– Ahmed BOUKOUS, Recteur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe ;

– Loubna TRICHA, Directrice générale de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail ;

– Jamila EL ALAMI, Directrice du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique ;

– Youssef EL BAKKALI, Président de la Fondation Mohammed VI pour la Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation ;

– Abdessamih MAHMOUD, Directeur de l’Agence Nationale pour la Lutte contre l’Analphabétisme.

• Représentants du Parlement

– Mohamed GHYATE, RNI, représentant de la majorité, Chambre des Représentants ;

– Driss SENTISSI, MP, représentant de l’opposition, Chambre des Représentants ;

– Ahmed AKHCHICHINE, PAM, représentant de la majorité, Chambre des Conseillers ;

– M’Barek ESSOUBAI, MP, représentant de l’opposition, Chambre des Conseillers.

• Représentants des établissements de l’éducation et de la formation

– Abdelaziz BENDOU, Président de l’Université Ibn Zohr-Agadir ;

– Said AMIRI, Directeur de l’École Nationale d’Agriculture de Meknès ;

– Mohamed DIB, Directeur de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de la Région de l’Oriental ;

– Mostafa ESLIFANI, Directeur de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de la Région de Beni Mellal-Khenifra ;

– Hassan JEBBAH, Directeur du Centre Régional de Métiers de l’Éducation et de la Formation de la Région de Rabat-Salé- Kenitra.

• Représentants des syndicats les plus représentatifs

– Khalid El AJBARI, Union Marocaine de Travailleurs ;

– Hayat DRAI, UMT, Secteur de l’éducation nationale ;

– Abdelghani ERRAKI, CDT, Secteur de l’éducation nationale ;

– Hikma ESSOURI, CDT, Secteur de l’éducation nationale ;

– Youssef ALLAKOUCH, UGTM, Secteur de l’éducation nationale ;

– Abdelilah HIFD, UGTM, Secteur de l’éducation nationale ;

– Abdessadik RGHIOUI, FDT, Secteur de l’éducation nationale ;

– Touria MABROUK, Secteur de l’éducation nationale ;

– Mohamed Jamal Eddine SEBBANI, SNESUP, secteur de l’enseignement supérieur ;

– Abdelwahed BOUDEHANE, ODT, secteur de la formation professionnelle.

• Représentants des cadres pédagogiques et administratifs

– Mohammed ADDADI, Inspecteur du cycle primaire, Direction Provinciale de Fès, AREF Fès-Meknès ;

– Malika DAHFOUZ, Inspectrice du cycle secondaire, AREF Rabat-Salé- Kenitra ;

– Hicham AICH, Directeur du groupe scolaire privé Inbiate, Agadir ;

– Driss El BAHRI, Directeur du collège Idriss II, Tanger ;

– Abdellah RAKIBI, Directeur du lycée Mohammed V, Direction Provinciale Mers Sultan, AREF Casablanca-Settat ;

– Assia AFIF, Directrice de l’Institut de Formation aux Métiers des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique, Oujda ;

– Mohamed EL MAHDAOUI, Responsable de l’Institut Qadi Alfaqih Abdellah Ibn Said Al Oujdi de l’enseignement traditionnel, Oujda ;

– Safia El IFRIKI, Enseignante, école primaire, Rabat ;

– Mohamed IDRISSI RIAHI, Enseignant, collège Ibn Toumarte, Tanger ;

– Soufiane El HALFA, Enseignant, lycée Abdellah Guennoun, Oujda ;

– Mohamed LAFRIKHI, Enseignant, institut Abdelhamid Ihssaine de l’enseignement traditionnel, Témara ;

– Mohamed BOUDIS, Formateur, Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Bab Tizimi, OFPPT, Meknès ;

– Naima TOUKANI, Professeur de l’enseignement supérieur, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Mohammedia, Université Hassan II Casablanca ;

– Mohamed AMAR, Professeur de l’Enseignement Supérieur, Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès ;

– Hassan El MAHIR, Inspecteur d’orientation, AREF Tanger-Tétouan-Al Hoceima ;

– Ali FARAH, Inspecteur des services économiques et financiers, AREF Fès-Meknès.

• Représentants des associations des parents et tuteurs des élèves

– Noureddine AKKOURI, Président de la Fédération nationale des associations des parents et tuteurs des élèves ;

– Mohamed ELHOUSNI, Président des associations des parents et tuteurs des élèves des établissements primaires et secondaires ;

– Hassan AABOU, Président de la Fédération nationale marocaine des associations des parents et tuteurs des élèves.

• Représentants des étudiants

– Mohamed Amine OUAHID, Doctorant, Université Mohammed V, Rabat ;

– Mohamed AZAHAF, Doctorant, Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan ;

– Mohamed EL MESKINE, Doctorant, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès.

• Représentants des élèves

– Yassmina ERRAHIOUI, élève, Sciences mathématiques, Lycée Abdelkarim Khattabi, Direction provinciale Khémissate ;

– Doaa MEDDOUNE, élève, Sciences expérimentales, Lycée Ibn Zaidoune, Direction provinciale Sidi Slimane ;

– Ghita ZOUANI, élève, sciences économiques, établissement Mimouza Gharb, Direction provinciale Kénitra;

– Ibrahim El BACHRI, élève, Sciences mathématiques, Lycée technique, Direction provinciale Sidi Kacem;

– Sara TAIBI, élève, Lettres et sciences humaines, Lycée Abou Chouaib Doukkali, Direction provinciale Salé.

• Représentants des collectivités territoriales

– Abdellatif MAAZOUZ, Président du Conseil Régional de Casablanca-Settat ;

– Jamila AFIF, Présidente du Conseil Provincial de Marrakech ;

– Abdenbi AFI, Président du Conseil Communal de Figuig.

• Représentants des associations de la société civile

– Aziz KAICHOUH, Directeur Général de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement Préscolaire ;

– Salima HALOUI, Présidente de l’association Afak ;

– Mohamed El FAKIR TEMSAMANI, Président de l’association « Institut Imam Alqorti » ;

– Rachida FADIL, membre de l’Association marocaine des sages-femmes ;

– Abdelkrim MEDDOUN, membre du Réseau Universitaire Marocain pour l’Enseignement Inclusif ;

– Mohamed FIKRAT, Vice-Président de l’association marocaine de recherche et développement.

• Représentants des organismes les plus représentatifs des entreprises

– Thami GHORFI, représentant de la CGEM ;

– Karim CHEIKH, Vice-président de la Commission Capital Humain, CGEM ;

– Dalila BERRADA, représentante de la CGEM.

• Représentants des organismes les plus représentatifs des établissements d’enseignement et de formation privés

– Kamal DISSAOUI, Président de la Fédération d’enseignement privé ;

– Abdelilah BENHILAL, Président de la Fédération marocaine de la formation professionnelle privée ;

– Mohamed KABBADJ, représentant de la conférence des présidents d’universités privées.

La liste des membres du Conseil sera publiée au Bulletin officiel, a indiqué le communiqué.

La nomination des membres du Conseil et le renouvellement de ses instances dans les jours qui suivent lance une nouvelle phase d’activité de cette instance constitutionnelle qui sera consacrée à l’accompagnement de la réforme du système de l’éducation et de la formation, en coordination avec les départements gouvernementaux et les établissements concernés et ce, conformément aux Orientations Royales exprimées lors de la nomination du nouveau Président du CSEFRS, Habib EL Malki, ce lundi 14 novembre 2022, a précisé le communiqué.

Par cette composition plurielle, qui conjugue la représentativité des différentes parties prenantes et l’expertise dans le domaine éducatif, le Conseil est doté des compétences qui lui permettraient de continuer à être un espace pluriel de débat, un lieu de démocratie participative, un creuset de réflexion stratégique pour les questions de l’éducation et une force de proposition visant à impacter les politiques publiques et à accompagner les décideurs dans leurs efforts d’édification d’une École marocaine répondant aux aspirations des Marocains, porteuse des valeurs fondamentales sur lesquelles repose le modèle marocain, en phase avec les choix stratégiques du pays en matière de développement économique, social et culturel et de rayonnement aux niveaux régional, continental et international, a conclu la même source.

S.L.