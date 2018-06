Voici pourquoi Benatia n’a pas joué contre l’Espagne

Par ailleurs, le Portugal et l’Iran ont également fait match nul 1-1. L’Espagne termine ainsi 1ère (5 points), devant le Portugal (5 points), l’Iran 3ème (4 points) et le Maroc 4ème (1 point). L’Uruguay affrontera le Portugal en Huitième de finale, tandis que l’Espagne jouera contre le pays hôte, la Russie.

Rappelons que le Maroc et l’Espagne se sont quittés sur un score de (2-2). Les protégés d’Hervé Renard n’ont pas démérité et ont présenté une très bonne prestation face aux ex-champions du monde. Le Maroc sort ainsi de la compétition la tête haute.