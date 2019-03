Visite surprise de Zidane à Turin

Zinédine Zidane hésite-t-il entre le Real et la Juve? C’est en tout ce que rapporte La Stampa. Le quotidien italien révèle que Zizou a effectué une “visite surprise à Turin” récemment.

La Stampa a même affirmé que Zidane a rencontré des membres de la direction de Juventus, alors que des rumeurs circulent sur le départ de l’actuel coach du club. Ce dernier pourrait être limogé en cas de défaite contre l’Atletico Madrid, mardi en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le match aller s’était soldé par une victoire des Colchoneros (2-0).

Notons que plusieurs médias en Espagne ont fait savoir que le coach français n’exclu pas un retour au Real. La Stampa estime que le Français aurait une préférence pour la Juventus.

Le journal ajoute que Zidane éprouve un “amour inconditionnel” pour la ville de Turin et la Juventus. L’ancienne gloire des Bleus a passé 5 ans en tant que Bianconeri. Zinédine Zidane a disputé 214 rencontres et inscrit 31 buts entre 1996 et 2001. Il a gagné deux titres de champion, une Supercoupe d’Italie, sans oublier ces deux finales de la Ligue des Champions.

N.K.