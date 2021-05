Villarreal remporte la Ligue Europa face à Manchester United (VIDEO)

La formation espagnole de Villarreal a remporté sa première Ligue Europa en s’imposant en finale face à Manchester United aux tirs au but (1-1 a.p., 11 t.a.b. à 10), mercredi à Gdansk, en Pologne.

Les buts de la rencontre ont été signés Gerard Moreno (29e) pour Villarreal et Edinson Cavani (55e) pour les Red Devils. La prolongation n’a rien donné et la séance de tirs au but a été irrespirable: chaque tireur a réussi sa tentative, jusqu’à l’échec final du gardien David de Gea, 11e tireur mancunien.

Par la même occasion, l’entraîneur Unai Emery s’est offert un quatrième sacre dans cette épreuve.

Villarreal succède au palmarès à l’autre formation espagnole du FC Séville.

S.L. (avec MAP)